Automobile : les pots catalytiques des voitures hybrides ciblés par les voleurs

C’est la voiture la plus volée du pays en 2021 : la Toyota Prius. Avec 227 vols pour 10 000 véhicules, pour la toute première fois, c’est un véhicule hybride qui occupe la tête du classement, publiée chaque année par le magazine automobile Auto-plus. Elle est recherchée essentiellement pour son pot catalytique, qui sert à réduire la pollution émise par le véhicule. Mais ce sont surtout les métaux rares qu’il contient qui attirent les malfrats.





120 000 voitures volées en 2021



Le rhodium par exemple, vaut plus de 600 euros le gramme, il est onze fois plus cher que l’or. Parfois, les voleurs se contentent de retourner le véhicule sur le côté et, en quelques minutes, ils repartent avec un catalyseur qui peut leur rapporter jusqu’à 1 000 euros à l’unité. 120 000 voitures ont été volées en 2021, soit un vol toutes les 4 minutes. Derrière la Toyota Pirus, on retrouve la DS 7 Crossback, suivie par la Mégane RS, avec non loin derrière, la Clio 4 et la Renault Mégane, car leur système de sécurité serait plus facile à contourner.