Pollution : la France sommée de limiter les PFAS

Un rapport alarmant sur les polluants éternels, ou PFAS, souligne les lacunes de l’État. Ces substances sont présentes dans la vie quotidienne, par exemple dans le revêtement d’ustensiles de cuisine.

On les retrouve dans l’eau potable, dans l’air ou dans les sols : ce sont les PFAS, des polluants chimiques à base de carbone et de fluore. Selon un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable "la réglementation française des émissions industrielles encadre encore trop peu les rejets en PFAS et leur suivi en banque de données est quasi inexistant."

Un impact sur la santé

Les PFAS sont présents dans les textiles, les emballages alimentaires ou encore les ustensiles de cuisine. Les industriels les utilisent pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs. Ils peuvent polluer pendant des siècles, voire des millénaires, et avoir un impact durable sur la santé. En mai dernier, une enquête d’Envoyé spécial avait alerté sur le taux anormalement élevé près d’une usine dans la campagne lyonnaise. D’ici 2026, la France va devoir suivre les directives européennes limitant quantité de PFAS dans l’eau potable.