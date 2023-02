Environnement : une enquête journalistique révèle la contamination de 17 000 sites aux polluants "éternels" en Europe

Les journalistes ont localisé vingt usines de production de polluants per- et polyfluoroalkylés, dont cinq en France, et de nombreuses en Allemagne. Ces composés sont utilisés dans l'industrie et présents dans des objets de la vie courante.

Un lac norvégien, le Danube, une rivière tchèque et des zones immenses entourant la plupart des bassins de la chimie industrielle... Plus de 17 000 sites sont contaminés en Europe par les polluants per- et polyfluoroalkylés (PFAS), dits "éternels", selon les conclusions d'une enquête de plusieurs mois réalisée par 17 médias, dont Le Monde (article réservé aux abonnés) et le Guardian (article en anglais) et publiées jeudi 23 février.

Cette enquête est baptisée Forever Pollution Project, en allusion à ces composés de synthèse quasi indestructibles et développés depuis les années 1940 pour résister à l'eau et à la chaleur. Ses auteurs s'appuient sur des méthodologies d'experts, des données et des "milliers de prélèvements environnementaux" ayant permis de réaliser, selon eux, la première cartographie européenne des sites contaminés ou suspectés de l'être. Le collectif de journalistes présente sa cartographie validée selon "une forme de 'peer-reviewed journalism', sur le modèle des travaux scientifiques validés par des pairs".

Plus de 2 100 sites contaminés à des niveaux dangereux

"D'après notre estimation prudente, l'Europe compte plus de 17 000 sites contaminés à des niveaux qui requièrent l'attention des pouvoirs publics (au-delà de 10 nanogrammes par litre). La contamination y atteint des niveaux jugés dangereux pour la santé par les experts que nous avons interrogés (plus de 100 nanogrammes par litre) dans plus de 2 100 hotspots", écrit Le Monde.

Les usines de production sont principalement localisées en Allemagne, berceau de la chimie industrielle avec l'implantation notamment des entreprises Archroma et du groupe américain 3M. Les journalistes ont également localisé vingt usines de production de PFAS en France, et 230 usines identifiées comme utilisatrices de PFAS. Ces derniers sont utilisés dans l'industrie et présents dans des objets de la vie courante : produits en Teflon, emballages alimentaires, textiles, automobiles.

Les autorités sanitaires allemandes, danoises, néerlandaises, norvégiennes et suédoises ont déposé mi-janvier auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un projet visant à bannir ces composants, appuyé par d'autres pays, dont la France, qui a récemment présenté son propre "plan d'action".