Environnement : moins de contraintes dans certaines villes pour les zones à faibles émissions

Le gouvernement revoit sa copie concernant les zones à faibles émissions (ZFE) et vient d'assouplir les conditions de circulation dans la majorité des agglomérations. Seules cinq restent inchangées, avec le même calendrier.

De nombreux automobilistes ne sont pas d’accord avec les mesures de restriction de la circulation des véhicules les plus polluants. Certains savent déjà qu’ils ne pourront pas respecter la loi. "On va rouler, et si on se fait attraper, pas grave. Je ne vais pas changer de véhicule, je n’ai pas les moyens", déplore l’un d’eux. Paris fait partie des cinq territoires en dépassement régulier des seuils de pollution, avec Marseille (Bouches-du-Rhône), Strasbourg (Bas-Rhin), Lyon (Rhône) et Rouen (Seine-Maritime).

Assouplissement dans certaines agglomérations

Les voitures Crit'Air 3 seront interdites de circulation à partir du 1ᵉʳ janvier 2025. Pour les autres agglomérations, dans lesquelles la qualité de l’air s’est améliorée, le gouvernement n’entend pas y étendre les restrictions. Les villes auront le choix. Seules les voitures immatriculées avant le 1ᵉʳ décembre 1996 seront interdites. Pour les associations, c’est un renoncement. La pollution atmosphérique cause près de 50 000 décès prématurés par an en France.