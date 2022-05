Littoral français : 126 communes font face au danger de l'érosion

Le réchauffement climatique et la montée des eaux pourraient accentuer l'érosion du littoral. À Trébeurden (Côtes-d'Armor), commune très exposée aux tempêtes, une digue a été construite pour protéger les maisons les plus proches du rivage. La mairie veut aller plus loin dans l'évaluation des risques. "On a toute la façade de la commune qui est exposée à la mer, on a plusieurs zones habitées en proximité immédiate de la mer, et on a des falaises qui sont sensibles à l'évolution du niveau de la mer", énumère Bénédicte Boiron, maire de Trébeurden, selon laquelle il "faudra reculer".



Mieux évaluer les risques

Une centaine de communes de l'Hexagone et 25 communes des régions d'Outre-mer sont officiellement devenues prioritaires face à l'érosion du littoral. L'État s'engage à les aider à mieux évaluer leurs risques. Dans les zones menacées, dès les 30 prochaines années, les nouvelles constructions seront interdites, sauf équipements publics. D'ici 30 à 100 ans, les constructions pourront encore être autorisées dans les zones menacées, mais avec une obligation de démolir à terme.