Manche : sur le littoral, on se prépare à la montée des eaux

Les contours de la France vont changer d'ici la fin du siècle, avec notamment le littoral qui est rongé par la montée des eaux. Plutôt que de lutter contre l'inéluctable, le Conservatoire du littoral a décidé d'anticiper. Selon les projections scientifiques, dans le Cotentin, la mer pourrait monter de 30 cm à un mètre au cours du siècle. Alors pour protéger habitations et activités économiques, des enrochements sont érigés sur de nombreux sites.

Ne plus se battre contre la mer

Une défense nécessaire mais provisoire, et qui aggrave les phénomènes d'érosion, car les vagues tapent contre ces ouvrages et creusent le rivage. Alors, une autre idée se développe : ne plus se battre contre la mer, mais la laissé entrer là où c'est possible. Petit à petit, le Conservatoire du littoral rachète des terres. S'adapter à ce nouveau climat, c'est aussi accepter de déplacer des activités touristiques, comme des sentiers de randonnée.