Littoral : de nouvelles règles d'urbanisme pour se protéger de l'érosion

L'État a listé 298 communes qui subissent l'érosion de leur littoral. À terme, elles seront soumises à des règles d'urbanisme beaucoup plus contraignantes.

Inexorablement, la mer avance sur les côtes. Un quart du littoral français subit déjà un phénomène d'érosion. Le problème est bien connu à Trégastel, dans les Côtes-d'Armor. Sur la plage de la Grève Rose, des rochers ont été installés en 2017 pour protéger des maisons, menacées depuis la disparition de la digue après une tempête en 2008. "On vivait avec idée que si rien n'était fait, on perdait le terrain", explique Georges Busson, propriétaire d'une maison de la Grève Rose.



De nouvelles règles d'urbanisme sur le littoral

Si l'enrochement joue son rôle depuis cinq ans, l'érosion côtière n'en est pas pour autant stoppée. Le gouvernement souhaite donc changer les règles d'urbanisme du littoral. Dans les zones les plus menacées, dans les 30 ans à venir, il souhaite interdire la construction, sauf des équipements publics. Dans les zones qui seront menacées plus tard, entre 30 et 100 ans, les constructions seront autorisées, avec une obligation de démolir à terme. Les zones seront définies par les communes concernées, qui ont quatre ans pour cartographier les lieux.