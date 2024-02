ISF vert : "Il faut prélever sur les patrimoines de plus de 10 millions d'euros une taxe exceptionnelle" pour financer la transition écologique, estime l'essayiste David Djaïz

Proportionnellement aujourd'hui", les plus aisés "contribuent le moins à la transition", explique l'essayiste David Djaïz, qui plaide pour "un effort de solidarité".

Prélever une taxe "exceptionnelle" sur le patrimoine des plus aisés via un ISF vert pour financer la transition écologique est la piste soulevée dimanche 4 février sur franceinfo par l'essayiste David Djaïz. "Il faut prélever sur les patrimoines de plus de 10 millions d'euros une taxe exceptionnelle en une fois, car ce sont les plus riches qui ont l'empreinte carbone la plus élevée", a-t-il expliqué.

"Proportionnellement aujourd'hui", les plus aisés "contribuent le moins à la transition", assure celui qui avait été installé par Emmanuel Macron au poste de rapporteur général du Conseil national de la refondation (CNR) et qui quitta ses fonctions fin août 2023. "Ça matérialise un effort de solidarité qui est absolument nécessaire si on veut préserver un contrat social juste", poursuit-il.

🔴 ISF vert : "Il faut prélever les patrimoines de plus de 10 millions d'euros une taxe exceptionnelle en une fois, car ce sont les plus riches qui ont l'empreinte carbone la plus élevée", plaide David Djaïz. pic.twitter.com/6geObBKbav — franceinfo (@franceinfo) February 4, 2024

Une proposition dans la lignée de ce qu'avait suggéré l'économiste Jean Pisani-Ferry dans ses travaux. Son rapport, présenté en mai 2023, préconisait de taxer le patrimoine financier des plus aisés via un "ISF vert". Il considérait par ailleurs que la transition vers une économie décarbonée nécessite des investissements massifs et ne pourra réussir sans aider les ménages et alourdir la dette publique.

"Il ne faut pas que l'écologie soit associée à la douleur", a insisté David Djaïz. Selon lui, "il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'ils vont perdre de l'argent ou que ça va boucher leur horizon". Dans son récent livre La révolution obligée, écrit avec Xavier Desjardins, il "propose de créer un compte transition" rassemblant "l'ensemble des dépenses nécessaires, pour faire l'achat des équipements écologiques".