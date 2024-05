Inondations dans le sud du Brésil : le bilan des intempéries monte à 100 morts

Le bilan des pluies torrentielles qui ont frappé le sud du Brésil s'alourdit encore, mercredi 8 mai. Selon la Défense civile, 100 personnes ont trouvé la mort et 128 sont portées disparues dans l'Etat du Rio Grande do Sul, frappé au début du mois par des intempéries d'une violence exceptionnelle. Un précédent bilan faisait état de 95 morts et de 131 disparus.

"Les chiffres continuent de monter mais malheureusement ils restent hautement imprécis car nous sommes encore dans une situation d'urgence", a déclaré mercredi le gouverneur de l'Etat, Eduardo Leite, en conférence de presse. Une prise de parole pendant laquelle il a mis en garde contre le risque de "nouvelles fortes pluies à partir de vendredi (...) qui pourraient causer de nouvelles inondations dans des zones déjà fortement touchées".

Au cours de ces intempéries, plus de 150 000 personnes ont dû quitter leur domicile, 47 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement et plus d'un million de foyers se sont retrouvés privés d'eau.

La pire catastrophe climatique dans la région

Les intempéries qui ont frappé la région sont d'ores et déjà qualifiées de pire catastrophe climatique de l'histoire de cet Etat agricole. Sur le réseau social X, un réseau d'associations environnementales issues de la société civile brésilienne, l'Observatoire du climat, a fustigé mercredi "l'inaction et les reculs sur la législation environnementale", accusés d'avoir "rendu le Rio Grande do Sul plus vulnérable aux évènements extrêmes".

La question de l'adaptation est cruciale dans un pays qui a récemment connu inondations diluviennes, sécheresses et canicules. L'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU, a annoncé mercredi qu'en 2023, le phénomène d'El Niño et le changement climatique causé par l'homme avaient provoqué un nombre record de désastres environnementaux à travers l'Amérique latine.

Il a recensé 67 épisodes de catastrophes météorologiques, hydrologiques et climatiques dans la région. Parmi ceux-ci, 77 % étaient liés à des tempêtes et à des inondations, précise le rapport de l'OMM, qui s'appuie sur les données du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes.