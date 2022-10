Incendies : des moyens supplémentaires pour les pompiers

Après les violents incendies de l'été 2022, le bilan est lourd : 72 000 hectares ont brûlé dans l'Hexagone. C'est six fois plus que la moyenne annuelle de cette dernière décennie. Le manque de moyens alloués aux pompiers avait fait polémique. Pour éviter que le scénario ne se répète, Emmanuel Macron a dévoilé un plan de réarmement aérien d'urgence, vendredi 28 octobre. Le chef de l'État a annoncé le remplacement des douze Canadair actuels, l'achat de quatre Canadair supplémentaires et l'acquisition de deux hélicoptères bombardiers d'eau.



L'implantation d'un milliard d'arbres d'ici dix ans

Une enveloppe de 150 millions d'euros est aussi allouée dès l'année prochaine aux services départementaux d'incendies et de secours. Les annonces ont été saluées par les soldats du feu. "Il y a une prise en compte au plus haut niveau de l’État de la problématique de dérèglement climatique", commente Éric Florès, contrôleur général des pompiers de l’Hérault. Pour redonner vie aux forêts dévastées cet été, le gouvernement veut également se lancer dans un chantier vertigineux : l'implantation d'un milliard d'arbres d'ici dix ans.