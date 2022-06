Etats-Unis : au moins 2 000 bovins retrouvés morts, tués par une vague de chaleur

Le nombre total de bêtes mortes demeure incertain. Après une forte hausse des températures, au moins 2 000 bovins ont été retrouvés morts dans l'Etat du Kansas, dans le centre des Etats-Unis, ont rapporté les agences de presse AP et Reuters, jeudi 16 juin, confirmant le constat observé par une vidéo virale montrant des champs aux airs de charnier, ici relayée par un journaliste de Slate.fr.

Plusieurs états américains font actuellement face à des températures caniculaires. Au Kansas, plusieurs milliers de bovins sont morts au cours de cette vague de chaleur (+humidité). Images terrifiantes. pic.twitter.com/phcjFePM7W — Théo Laubry (@TheoLaubry) June 17, 2022

Le département de la Santé et de l'environnement du Kansas a fait savoir à l'agence AP que ce bilan pourrait encore s'accroître.

Le bétail victime d'un "stress thermique"

"Le bétail a souffert de stress thermique alors que les températures et l'humidité ont augmenté au cours du week-end dans l'ouest du Kansas et que les vents rafraîchissants ont disparu", a expliqué la porte-parole de la Kansas Livestock Association, une association de fermiers, à l'agence Reuters. "Les animaux n'ont pas pu s'acclimater au changement soudain." Dans cette région agricole, les températures ont dépassé les 40 °C en début de semaine les et pourraient encore grimper samedi et dimanche, selon l'institut de prévisions World Weather Inc.

Auteur d'un rapport publié en 2021 sur les effets du réchauffement climatique sur les troupeaux, le climatologue Philip Thornton, cité par The Guardian (en anglais), l'assure : "Ce qui est certain, c'est que le problème du stress thermique chez les troupeaux (et les humains aussi, d'ailleurs) va devenir un défi croissant pour les éleveurs, au fur et à mesure que la planète se réchauffe."