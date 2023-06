Environnement : trois questions sur la possible interdiction des chaudières à gaz neuves

Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'exécutif a annoncé lundi réfléchir à interdire l'installation de nouvelles chaudières à gaz. Il s'agit du deuxième mode de chauffage le plus polluant.

Le gouvernement a annoncé lundi 5 juin lancer une concertation jusqu'au 28 juillet avec des élus et des professionnels. Il envisage d'interdire l'installation de chaudières à gaz neuves, sans donner plus de précisions. L'exécutif souhaite économiser ainsi plus de huit millions de tonnes de CO2 par an avec le recul des chaudières à gaz ou au fioul.

1 Quel mode de chauffage pollue le plus ?

Le chauffage au fioul est le plus polluant. Il émet près de 400 grammes d'équivalent CO2 pour 1 kWh de chauffage. Il est interdit d'installer de nouvelles chaudières au fioul mais elles équipent encore trois millions de foyers. Les chaudières au gaz sont en deuxième position avec l'émission de 240 grammes de CO2 pour 1 kWh de chauffage. La flamme brûle du gaz et cette combustion émet du CO2, qui sort par le conduit d'évacuation d'où s'échappe aussi la vapeur d'eau.

Le chauffage au gaz est le plus populaire en France. Plus de 12 millions de logements en sont équipés et cela représente 10% du gaz à effet de serre émis sur notre territoire d'après le ministère de la Transition écologique.

2 Tous les foyers avec des chaudières au gaz doivent-ils passer à la pompe à chaleur, réputée plus écologique ?

La réponse n'est pas si évidente au regard du bénéfice pour le climat. Les pompes à chaleur se servent de l'air extérieur pour réchauffer l'intérieur et elles fonctionnent avec un peu d'électricité. En France, cette électricité est plutôt décarbonnée pour le moment. Malgré tout, si ces millions de foyers passent tous aux pompes à chaleur, il va falloir augmenter la production électrique et cela implique un risque, celui d'utiliser des centrales à gaz d'après l'Ademe, l'agence de la transition écologique.

3 Les centrales à gaz polluent-elles beaucoup ?

D'après l'Ademe, il vaut mieux brûler le gaz à la maison dans sa chaudière car cela pollue moins que de faire fonctionner des centrales thermiques pour produire de l'électricité. Dans un logement, quasiment tout le gaz brulé est utilisé en chauffage, il y a peu de déperdition d'énergie. Quand de l'électricité est produite avec des centrales à gaz, une grande quantité de cette énergie se perd dans la nature entre les différentes opérations, notamment pendant l'acheminement de l'électricité.

L'Ademe reste donc prudente sur le recours massif aux pompes à chaleur à cause de ce problème de production électrique. Il y a un autre point de vigilance : les pompes à chaleur contiennent des gaz frigorifiques liquides qui sont très mauvais pour le climat s'ils s'échappent, il faut donc être très vigilant lors de leur entretien. Plutôt que de changer son chauffage au gaz, l'Ademe recommande surtout d'isoler et de rénover les bâtiments.