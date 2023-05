L'élevage bovin, qui rejette du méthane, un gaz à effet de serre très puissant, est une source importante d'émissions en France. La Cour des comptes a donc recommandé de le réduire : le point dans la chronique “1 planète, des solutions” réalisée par NOWU en partenariat avec France Info.

Est-ce qu’il y a trop de vaches dans les champs en France ? Cette semaine, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle recommande au gouvernement de réduire le cheptel bovin du pays. L’objectif est clair : respecter les engagements climatiques de la France.

L’institution explique dans le rapport que "le bilan de l'élevage bovin pour le climat est défavorable" et elle recommande au gouvernement de "définir et rendre publique une stratégie de réduction" du nombre de vaches élevées en France.

Et ce n’est pas rien comme demande car la France est le premier pays de production bovine. Elle compte près de 17 millions de vaches, que ce soit pour la production de viande ou de lait.

Quel est le lien entre les vaches et le climat ?

Comme le dit la Cour des comptes, l'élevage est un secteur particulièrement polluant. La viande, et en particulier la viande rouge, est considérée comme l'aliment ayant le plus gros impact environnemental : sa production représente plus de la moitié des émissions du secteur alimentaire.

Le principal coupable est le bétail, car les ruminants rejettent du méthane pendant leur digestion et le fumier qu’ils produisent rejette aussi du méthane en se décomposant.

Mais alors le méthane qu’est-ce que c’est ? C’est un gaz naturel à effet de serre très mauvais pour la planète, 34 fois plus puissant que le CO2 sur une période de cent ans. Résultat, l’élevage représenterait 32% des émissions de méthane d’origine humaine

L’information ne plaît pas aux éleveurs. La FNSEA, qui est le principal syndicat de la filière, reconnaît que l’agriculture doit prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais le président de l’association Arnaud Rousseau a dénoncé à l’antenne de franceinfo "des conclusions simplistes et inexactes”.

Quelles sont les solutions existantes pour lutter contre les émissions de méthane du secteur agricole ?

Des projets commencent à voir le jour. Par exemple, des scientifiques travaillent à modifier l'ADN des vaches pour réduire la production de méthane qui dépend en partie de leur patrimoine génétique.



Quel en est l'intérêt ? En analysant l’ADN d’un bovin, on pourrait prédire si celui-ci est un futur gros ou petit émetteur, ce qui permettrait de sélectionner les individus moins émetteurs et les privilégier au moment de la reproduction

Sans aller jusque-là, chacun à son échelle peut déjà agir pour réduire les émissions liés à l’élevage en mangeant moins de viande. D’après un rapport du GIEC, si l’humanité adoptait des régimes avec moins de viandes ça éviterait beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre : jusqu'à 8 gigatonnes de CO2 par an économisées en adoptant un régime vegan, et jusqu'à 5 gigatonnes de CO2 par an en réduisant considérablement sa consommation de viande dans le cadre d'un régime flexitarien.

Une autre solution est de s'intéresser à comment la viande a été produite. L’idéal est que l’animal ait grandi dans le pays où l’acheteur vit, et qu’il soit nourri de la nourriture produite localement. Enfin, il est aussi possible de se tourner vers les labels bio, qui posent des conditions sur le bien-être animal et l’alimentation du bétail.



NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.