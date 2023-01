DIRECT VIDEO - Climat : faut-il désobéir pour agir ? Le débat du Talk franceinfo

Sur son site britannique, Extinction Rébellion (XR) a publié le 31 décembre 2022 une lettre ouverte dans laquelle le mouvement écologique dit vouloir s'éloigner temporairement de la "perturbation publique". Jusqu'à maintenant, le mouvement s'était fait connaître par ses actions de désobéissance civile non-violentes qui ont valu à un certain nombre de militants et de militantes d'être poursuivis en justice. Alors, la désobéissance civile est-elle un moyen de lutte efficace ?

Pauline Boyer, écoféministe et co-autrice du Manifeste pour la non-violence et Sasha, militant et porte-parole de Dernière Rénovation sont dans Le Talk de franceinfo pour en discuter.

Eveiller les consciences

Jet de soupe sur des œuvres d'arts à la National Gallery orchestré par des militants de Just Stop Oil, l'hôtel Matignon aspergé de peinture orage à Paris : les actions coup de poings pour dénoncer l'inaction des gouvernements et des multinationales face à l'urgence écologique ont fait la une ces derniers mois.

Scientifiques et climatologues font aussi de plus en plus le choix de la désobéissance civile pour alerter sur les crises écologiques. En octobre 2022, à Berlin, des chercheurs et chercheuses se sont réunies à Berlin pour participer à trois jours de blocages devant plusieurs ministères. Ces actions de désobéissance civile permettent-elles d'éveiller les consciences ?

