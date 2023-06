Crise climatique : un lourd bilan humain et économique en Europe

Depuis 1980, 195 000 personnes sont décédées en Europe à cause des catastrophes météorologiques. Les pertes économiques sont aussi considérables, en raison notamment des inondations.

Elles sont de plus en plus meurtrières. Depuis 1980, les catastrophes météorologiques ont coûté la vie à 195 000 personnes en Europe. Les canicules sont la première cause de toutes ces pertes humaines. Elles sont responsables de quatre décès sur cinq. L'enjeu est de taille pour les pays européens, dont la population vieillissante est de plus en plus vulnérable aux températures élevées. Ces vagues de chaleur extrêmes sont amenées à être de plus en plus longues, intenses et fréquentes.

Des inondations très coûteuses

Autre conséquence de ces catastrophes, les pertes économiques. Elles sont estimées à 560 milliards d'euros depuis 1980. Une somme astronomique majoritairement due aux inondations, qui représentent 56% de la facture. Cette dernière pourrait encore gonfler à cause des sécheresses. Le manque d'eau peut en effet avoir de fortes conséquences sur l'agriculture.