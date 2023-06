Eurozapping : au moins 79 migrants morts au large de la Grèce

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 14 juin.

Un bateau de pêche, surchargé de migrants, parti de Libye pour l'Italie, a chaviré au large du Péloponnèse (Grèce), mardi 13 juin. Les autorités grecques ont déjà repêché 79 corps. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Depuis mercredi 14 juin au matin, seule une centaine de survivants a été secourue en mer. Face à l'ampleur de la tragédie, la Grèce a annoncé trois jours de deuil.

Les Italiens rendent hommage à Silvio Berlusconi

En Italie, des milliers de personnes étaient réunies à Milan pour un ultime adieu à Silvio Berlusconi. Les funérailles de l'ancien chef du gouvernement et homme d'affaires, décédé d'un cancer à l'âge de 86 ans, ont eu lieu mercredi 14 juin devant des supporters de l'AC Milan, le club qu'il a dirigé, et de nombreuses personnalités. "Un président qui remporte cinq Ligues des champions et huit titres nationaux, c'est énorme", confie un supporter milanais. Mais d'autres Italiens ont jugé ces funérailles d'État et le deuil national excessifs.