Crise climatique : après les inondations, le Brésil est menacé par une sécheresse "sévère"

Un événement climatique extrême après l'autre. Après les inondations sans précédent le mois dernier dans le sud du Brésil, cette même région risque de faire face à une sécheresse "sévère", a averti mercredi 5 juin la ministre de l'Environnement brésilienne.

"Après les fortes pluies nous aurons la sécheresse, probablement en Amazonie et au Pantanal", a déclaré Marina Silva lors d'une cérémonie officielle en présence du président Luiz Inacio Lula da Silva. La ministre a rappelé que ces épisodes de sécheresse s'accompagnent souvent de "terribles incendies de forêt".

"Sécheresse sévère" en cours dans la région de Caatinga

Elle a également évoqué une "sécheresse sévère" en cours dans la région semi-aride de la Caatinga, dans le nord-est brésilien, ainsi que celle à venir dans le sud du pays, frappé par des inondations qui ont fait plus de 170 morts. Ces événements climatiques extrêmes sont dus à la "combinaison de phénomènes météorologiques comme El Niño et à l'intensification du changement climatique", a assuré la ministre de l'Environnement.

Ces inondations historiques ont été rendues deux fois plus probables par le changement climatique, qui a "intensifié" les pluies torrentielles, selon une étude du réseau scientifique World Weather Attribution. "Le changement climatique amplifie l'impact d'El Niño dans le sud du Brésil, en rendant un épisode extrêmement rare plus fréquent et plus intense", affirme le rapport.