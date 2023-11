COP28 : les "bombes climatiques", ces centaines de mégaprojets qui menacent les objectifs de réduction des émissions de CO2

Les "bombes climatiques" sont situées dans 48 pays différents, selon une étude publiée par des chercheurs et des journalistes. Elles pourraient émettre plus d'un milliard de tonnes de CO2 et compromettre l'objectif de maintenir le réchauffement à 1,5 degré.

La COP28 à Dubaï, ouverte jeudi 30 novembre, doit notamment aborder la question de l'abandon progressif des combustibles fossiles et le financement de la transition énergétique dans les pays en développement. Invité sur franceinfo jeudi matin, l'eurodéputé écologiste Julien Bayou a appelé la France à faire preuve de cohérence et notamment à arrêter de soutenir des projets faisant office de "bombes climatiques". Des termes dont on pourrait beaucoup entendre parler pendant les quinze jours de la COP28.

L'expression "bombe climatique" est apparue assez récemment, après un article publié en 2022 dans la revue scientifique Energy Policy. Des chercheurs et des journalistes ont dressé une liste des plus grands projets d'extraction de combustibles fossiles au monde, que ce soit pétrole, gaz ou charbon. Des projets qui pourraient émettre plus d'un milliard de tonnes de CO 2 sur toute leur durée d'exploitation.

Ces projets, les auteurs les ont donc nommés "bombes climatiques" ou "bombes carbone".

425 bombes climatiques dans le monde

D'après leurs calculs, il y en aurait 425 à travers le monde, situées dans 48 pays différents. Mais selon eux, les deux tiers de ces bombes à carbone sont concentrées en Chine, en Russie ou dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Surtout, si ces 425 bombes climatiques étaient exploitées jusqu'à leur terme, les chercheurs nous disent que leurs émissions potentielles, à elles seules, exploseraient le plafond que nous sommes censés ne pas dépasser pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré.