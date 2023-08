Climat : les océans en surchauffe atteignent des températures record

Au niveau mondial, c'est un nouveau record de chaleur des océans qui vient d'être battu, samedi 5 août. Leur température à la surface a atteint 20,96°C le week-end dernier, du jamais-vu.

Sur une plage d'Antibes (Alpes-Maritimes) dans l'après-midi du 5 août, la température de l'eau interpelle des baigneurs. "Ça ne rafraîchit pas beaucoup", estime l'un d'eux. Le ressenti est confirmé par les scientifiques. Les océans battent des records de températures ces dernières années pour atteindre près de 21°C sur l'ensemble du globe. On compte parfois +5°C au-dessus des moyennes. Les effets s'enchaînent sur la biodiversité.



Un bon signal d'alarme

Le mois dernier au Texas (Etats-Unis), des milliers de poissons ont été retrouvés échoués entassés les uns sur les autres sur plusieurs dizaines de kilomètres. En Floride, où la température de l'eau a même atteint 38°C cette semaine, des scientifiques vont jusqu'à déplacer des coraux vers des eaux plus froides et plus profondes. "Cela pourrait être un aperçu de ce que sera l'avenir et nous devons nous y préparer, c'est un bon signal d'alarme", prévient Ken Nedimyer, chercheur en biologie marine. À certains endroits, les gorgones rouges ont déjà été brûlées par des eaux trop chaudes.