Sénégal : dans la soirée du samedi soir à Dakar, entre terre et mer

À chaque quartier, chaque ville, chaque pays a ses traditions au moment du coucher de soleil. Samedi 5 août, direction la capitale du Sénégal, Dakar, où on profite de la plage une fois les températures redescendues.

Après un samedi sous une chaleur écrasante, les Sénégalais se jettent à l’eau au coucher du soleil. À Dakar, les amateurs peuvent surfer en pleine ville sur des vagues de classe mondiale, histoire de se rafraîchir avant de commencer la soirée. Quand le soleil arrive à l’horizon, toute la ville se métamorphose. Le signal vient du phare. À 19 heures, la lumière est allumée, et sera visible à 35 kilomètres à la ronde. Le phare, construit par les colons français, guide encore les bateaux, mais aussi les fêtards qui s’apprêtent à sortir.



Repas de poissons

Les Dakarois aiment se rassembler au pied du monument de la renaissance africaine, la plus haute statue du continent qui symbolise une famille tournée vers l’avenir. Le samedi soir, des orchestres viennent donner le tempo pour se mettre en appétit. "Tout le monde se rassemble ici pour prendre l’air et s’amuser", détaille une Dakaroise. Au Sénégal, le samedi on dîne tard. Il est 22 heures quand la plupart des habitants passent à table, généralement pour déguster du poisson. "On a été éduqué avec les fruits de mer, les poissons. C'est le Sénégal", détaille un habitant.