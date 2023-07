Climat : les Franciliens et les plus aisés sont ceux qui soutiennent le plus les mesures environnementales, selon une étude

Pour une majorité des Français, l'environnement est l'une des préoccupations majeures, mais le soutien aux mesures environnementales varie selon son lieu de résidence et son niveau de vie.

"Les problèmes environnementaux apparaissent comme l'une des préoccupations majeures des Français", confirme ce mardi le baromètre annuel d'opinion de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le service statistique du ministère de la Santé.

>> Fortes chaleurs : cinq conseils pour rafraîchir son logement sans installer de climatisation



Toutefois, l'étude menée auprès de 4 000 personnes, âgées d'au moins 18 ans, révèle que pour lutter contre le changement climatique, les Franciliens et les personnes les plus socialement favorisées soutiennent davantage les mesures environnementales que les autres catégories sociales et que les habitants des communes rurales.

"Le revenu et le lieu de résidence sont deux facteurs qui jouent sur le degré d'acceptabilité des mesures environnementales", écrit ainsi la DREES dans son étude. En effet, selon celle-ci, 57% des Franciliens se disent par exemple favorables à l'augmentation de la taxe carbone contre 20% des résidents des communes rurales et près d’un tiers des résidents des autres unités urbaines.

L'environnement, deuxième préoccupation des Français

Chez les cadres, ils sont 47% à y être favorables contre 35 % pour l'ensemble des personnes interrogées. Globalement, les mesures qui visent à adopter des modes de vie décarbonés, mais qui ont des effets négatifs immédiats sur le pouvoir d'achat et qui affectent le quotidien "rencontrent une moindre adhésion".

Les mesures proposées pour faire face au changement climatique ne font donc pas l'unanimité alors que, dans ce baromètre d'opinion 2022 de la DREES, cette "préoccupation environnementale" est largement partagée. 84% des Français interrogés se disent, en effet, "préoccupés" par "les problèmes liés à l'environnement". C'est même leur deuxième préoccupation, derrière le niveau de salaire et le pouvoir d'achat (91%) et devant la pauvreté (83%), l'avenir du système de retraite (80 %), et le sexisme et les violences faites aux femmes (78%). Dans cette étude, l'insécurité arrive en 14e position des préoccupations, partagée par 44% des personnes interrogées.