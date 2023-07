Climat : le climatologue Jean Jouzel appelle à "rentrer dans une véritable action" face aux records de températures

Alors que le mois de juillet devrait être le plus chaud jamais enregistré, le paléoclimatologue Jean Jouzel dénonce une inaction des dirigeants mais aussi des citoyens d'une manière générale.

"Record de températures après record de températures, rien ne se passe dans la réalité", a dénoncé jeudi 27 juillet sur franceinfo Jean Jouzel, paléoclimatologue et directeur de recherches émérite CNRS au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (CEA), alors que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies et l'observatoire européen Copernicus estiment que juillet 2023 sera "très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré".

>> CARTE. Quelles sont les cinquante villes où il fait le plus chaud en été en France ?

"Cela interroge le développement de nos civilisations. Peut-on continuer comme ça de façon sérieuse ?", souligne Jean Jouzel. "Tout le monde continue de prendre l'avion de plus en plus, à ne pas faire réellement attention à ces activités qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre". "Il faut qu'on rentre dans une véritable action, ce qui n'est pas le cas actuellement".

"L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale", s'est alarmé ce jeudi après-midi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant la presse. "Cette réalité, on ne peut pas la cacher. Elle est bien là, et elle va se poursuivre", a ajouté le paléoclimatologue, pointant notamment l'utilisation record de charbon au niveau mondial pour l'année 2022.

"On peut prévoir qu'au cours des cinq prochaines années, au moins une année sera au-delà des 1,5 degré de l'accord de Paris", a-t-il poursuivi, estimant enfin que "nous avons toutes les raisons de penser que le mois de décembre 2023 sera également le plus chaud qu'on ait jamais connu".