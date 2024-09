Climat : le Brésil lutte contre des incendies monstres alimentés par la sécheresse

Au Brésil, des dizaines de milliers d'incendies menacent toujours des villes majeures, telles que São Paulo et Rio de Janeiro. Alimentés par la pire sécheresse jamais enregistrée dans le pays, les feux de forêt évoluent toujours, samedi 14 septembre, dans des zones naturelles clés pour la biodiversité telles que l'Amazonie, le Cerrado et le Pantanal. "Le gouvernement fédéral, en coopération avec les gouvernements d'Etat et municipaux, travaille pour combattre les foyers d'incendies", a écrit vendredi soir le président Luiz Inacio Lula da Silva sur le réseau social Bluesky.

Alors que les autorités estiment que ces feux sont d'origine criminelle ou liées à l'activité agricole, le président Lula a appelé la population à dénoncer les responsables, le pouvoir ayant annoncé mercredi un renforcement des sanctions.

Une conséquence du changement climatique

A partir de données recueillies par des satellites, l'Institut national des enquêtes spatiales a répertorié 49 266 incendies sur le territoire au cours des 12 premiers jours de septembre, soit déjà davantage que le nombre relevé pour l'ensemble du mois de septembre 2023 (46 486). Jeudi à minuit, 60,7% des incendies répertoriés en septembre en Amérique du Sud brûlaient au Brésil, d'après la même source.

Ces dizaines de milliers de foyers se propagent d'autant plus facilement que le Brésil traverse sa pire période de sécheresse depuis le début des relevés. Le changement climatique causé par les activités humaines facilite les conditions météorologiques extrêmes telles que les sécheresses et les épisodes de chaleur, propices à la propagation d'importants incendies. Le nombre et l'intensité des feux de forêt extrêmes, les plus destructeurs et les plus polluants, ont plus que doublé dans le monde entre 2003 et 2023, selon une nouvelle étude publiée en juin dans le journal Nature Ecology & Evolution.

Des feux qui, à leur tour, émettent des gaz à effet de serre contribuant au changement climatique. En moins de deux semaines en septembre, le Brésil a émis quatre mégatonnes (quatre millions de tonnes) de dioxyde de carbone, a déclaré à l'AFP Mark Parrington, de l'observatoire européen Copernicus. Dans le monde entier, les incendies ont généré entre dix et 15 mégatonnes de CO2 au total, a-t-il ajouté.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.