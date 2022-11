Climat : la mer Méditerranée anormalement chaude, son écosystème en danger

La mer Méditerranée subit elle aussi les chaleurs inhabituelles de ce mois d'octobre, au point d'être 5°C plus chaude qu'en temps normal à cette période. Un phénomène très dangereux pour l'écosystème.

La mer Méditerranée est en surchauffe et des scientifiques ont relevé des températures inhabituelles, avec des eaux à 23°C en novembre. Cela représente une augmentation de 5°C par rapport aux normales saisonnières. Cette canicule marine menace l'ensemble de l'écosystème. Alors que des plongeurs sont situés à 15 mètres de profondeur, le thermomètre affiche 21°C, la température qu'il devrait normalement faire en surface.

La multiplication de ces phénomènes inquiète

Depuis l'été, le bassin méditerranéen est concerné par de fortes chaleurs, mais les côtes françaises sont les plus touchées. Le record de la canicule de 2003 a été battu, et la mer est si chaude que certaines plantes marines meurent. Les scientifiques s'inquiètent de la multiplication de ces phénomènes. "Ces événements sont plus forts, plus sévères, plus longs (…), il y a des espèces qui vont disparaître", observe Karina Von Schuckmann, océanographe. Les températures élevées de l'eau et l'air chaud pourraient aussi favoriser des épisodes orageux violents.