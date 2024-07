Climat : la Grèce a subi un record de températures élevées au mois de juin, "le plus chaud depuis 1960", établissent des experts

Coutumier des vagues de chaleur, le pays se prépare depuis des semaines à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt, après avoir subi l'hiver le plus chaud de son histoire.

Le mois de juin 2024 a été le plus chaud enregistré en Grèce depuis 1960. La température moyenne "de 1960 à 2024 montre une augmentation de 2,5°C", rapporte mardi 9 juillet Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Observatoire national d'Athènes. "Le mois de juin 2024 a été caractérisé par de longues périodes de températures élevées pendant de nombreux jours, dépassant de loin les températures saisonnières normales dans l'ensemble du pays", affirme-t-il.

De son côté, Kostas Synolakis, président de la commission sur le changement climatique, a déclaré à la télévision publique Ert que certaines "températures élevées ayant dépassé de 3,8°C la moyenne ont été enregistrées". "Juin 2024 est le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en Grèce, dépassant de +3,8°C la valeur moyenne pour la période 1991-2020 [qui établit les normales de saison] et de +2°C le mois de juin 2012", précédent record pour ce mois, a ajouté Kostas Lagouvardos. Alors que des températures normales de juin en Grèce ne dépassent pas les 30-31°C, "ce juin, on a eu des températures de 35°C et une canicule à la mi-juin avec des températures de plus de 40°C", a-t-il expliqué.

Cela vient illustrer le phénomène global de réchauffement climatique, qui favorise de telles vagues de chaleur. La Grèce en est d'ailleurs coutumière et se prépare depuis des semaines à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt après avoir subi l'hiver le plus chaud de son histoire. Le pays a déjà subi en juin "plus de deux fois plus" d'incendies qu'au même mois en 2023 en raison de températures particulièrement élevées, a décrit, lundi le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis. Sur X, le directeur du Service météorologique national hellénique, Theodoros Kolydas, montre, lui, que "les températures chaudes vont se poursuivre dans la seconde moitié de juillet", avec des "niveaux supérieurs d'environ 6°C à la normale de saison".

🌡️🌡️ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

✅Παρατεταμένη ζέστη στη χώρα μας το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου . Παρότι δεν προβλέπονται ιδιαίτερα ακραίες τιμές, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα κατά 6 περίπου βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την… pic.twitter.com/EFPVV30VD8 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 9, 2024

