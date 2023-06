Changement climatique : sept Français sur dix le ressentent dans leur quotidien, quatre sur dix ont déjà pensé à déménager, selon un sondage

D'après le baromètre de la Fondation pour la Nature et l'Homme en collaboration avec Odoxa, les Français ressentent en grande majorité le changement climatique au quotidien.

Sept Français sur dix (71%) disent ressentir le changement climatique dans leur quotidien. C'est ce qui ressort du baromètre de la Fondation pour la Nature et l’Homme réalisé avec Odoxa sur l'humeur écologique des Français publié mardi 27 juin.

Ce sentiment est encore plus élevé chez les jeunes de moins de 35 ans. 77% d'entre eux le ressentent dans leur quotidien. Aucune région n'est épargnée. Les habitants de Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont ceux qui y sont le plus sensibles, à 77%. Cette impression concerne les trois quarts des habitants de la Bretagne à l'Occitanie, et plus des deux tiers des résidents des régions du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les Franciliens sont dans la moyenne nationale (70%), quand 69% des habitants des Hauts-de-France ressentent ce changement climatique. À noter que c'est en Normandie où cette sensation est la plus faible : 52%.

7 Français.es sur 10 disent ressentir les effets du changement climatique au quotidien. (FONDATION POUR LA NATURE ET L'HOMME)

Conséquence du réchauffement climatique : quatre Français sur dix (42%) ont déjà pensé à changer de lieu d'habitation. Un tiers (34%) souhaitent fuir en raison de la pollution. Un quart (26%) désirent déménager dans une zone moins dangereuse, et la même proportion (26%) dans une zone moins sujette au manque d'eau.

Plus d'achats "made in France"

Face au changement climatique et à ses conséquences, un tiers des personnes interrogées (35%) se sentent impuissantes. 30% sont anxieuses. A noter que seulement 9% des sondés restent optimistes, les femmes étant deux fois moins optimistes que les hommes.

Malgré tout, les Français restent très actifs. Selon cette enquête, 77% disent avoir modifié leurs habitudes de vie ces dernières années afin de préserver la biodiversité et le climat. La principale action mise en place par les personnes interrogées est le fait de ne plus prendre l’avion qu’en cas de nécessité absolue (58%), sachant que seulement 11% des Français sont amenés à prendre l’avion plusieurs fois par an.

Les Français assurent également acheter majoritairement des produits "made in France" (56%) et ont réduit de moitié leur consommation de viande et de poisson (52%). Les Français se disent également prêts à participer à des chantiers de plantations pour remettre de la nature dans leur commune (39%) ou à investir l'essentiel de leur épargne dans des produits durables (34%).

Des efforts à mieux répartir ?

C'est principalement le futur de leurs enfants ou des générations à venir qui motivent les Français à agir pour le climat, pour 42% d'entre eux, devant l’envie de rester en bonne santé et d’avoir une vie plus saine (31%). 24% avouent avoir peur des catastrophes climatiques. Et pour entretenir cette motivation, les sondés s'appuient sur les scientifiques, à 37%, les agriculteurs ou les éleveurs (34%) ou les associations environnementales (31%).

Mais si l'envie d'agir est là, les moyens ne le sont pas forcément. Un Français sur deux (52%) a le sentiment de ne pas avoir la capacité financière pour agir à son niveau. Les sondés souhaitent à 45% que les efforts soient mieux répartis entre tous les membres de la société et que cela n'ait pas d'impact économique sur eux et leur foyer (37%).

Enfin, selon ce sondage, pour lutter contre le changement climatique, les Français plébiscitent la végétalisation des espaces publics (61%). Le soutien à l’agriculture locale respectueuse de l’environnement et du climat est salué par 58% des personnes interrogées. Et 57% apportent leur soutien à une agriculture locale respectueuse de l’environnement et du climat. En revanche, les Français sont 64% à juger que l’on n’interdit pas suffisamment les nouvelles grandes zones commerciales en périphérie des villes. Et 52% trouvent que leur région n’en fait pas assez pour rénover les anciens bâtiments.

Ce baromètre de la Fondation pour la Nature et l’Homme sur l'humeur écologique des Français a été réalisé par Odoxa par Internet du 16 au 24 mai 2023, sur un échantillon de 3 015 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.