Carte Inondations, sécheresses, feux de forêt… Visualisez les conséquences du réchauffement climatique dans votre région

Le collectif d'ONG Réseau Action Climat publie, jeudi, un nouveau rapport qui décrit, à l'échelle de chaque région de France, les différents impacts du phénomène planétaire, provoqué par les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines.

"Le secteur agricole à sec" en Bourgogne-Franche-Comté, "les glaciers en danger" en Auvergne-Rhône-Alpes, "les Hauts-de-France prennent l'eau"… Dans un rapport publié jeudi 19 septembre, le Réseau Action Climat détaille les principales conséquences du réchauffement climatique dans les différentes régions de France, dans l'Hexagone comme en outre-mer.

Vagues de chaleur, recul de la biodiversité, épisodes de sécheresse records, montée des eaux, feux de forêt, pertes agricoles, érosion des côtes, inondations... Les nombreux phénomènes naturels, rendus plus fréquents et plus intenses par le réchauffement climatique, sont listés et évalués. "Les impacts de ce dérèglement climatique sont aussi divers que le sont les paysages français, et ne s’expriment pas de la même manière en fonction des territoires", souligne le Réseau Action Climat. "On estime que 70% de l'activité économique des Hauts-de-France est météo-sensible", rapporte par exemple le collectif d'ONG, citant diverses sources telles que Météo-France, la Cour des comptes ou encore les observatoires régionaux des effets du changement climatique.

De ce rapport, franceinfo a extrait les principales conséquences chiffrées du réchauffement climatique et les a présentées dans cette carte, territoire par territoire.

"Longtemps associé à un concept lointain dans l'espace et le temps, le changement climatique montre désormais ses effets concrets dans le monde entier et en France", souligne le rapport, rédigé en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Face à ce constat, le Réseau Action Climat rappelle "l'impérieuse nécessité d'agir rapidement, tant les conséquences des scénarios dits 'pessimistes' seraient dramatiques". "Ces impacts, qu'ils soient directs ou par effet de cascade, doivent dès maintenant être pris en compte dans l'ensemble des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités", conclut le rapport.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.