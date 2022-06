Canicule : à Châteauroux, l'eau du robinet n'est plus consommable

En pleine canicule, l'eau qui coule dans certains robinets de Châteauroux n'est plus consommable à cause d'une bactérie. Des milliers d'habitants sont concernés, alors que la température atteignait 41 degrés samedi 18 juin. La situation pourrait durer.

À Châteauroux, des distributions d'eau minérale sont organisées auprès des personnes vulnérables. La moitié de la population de la ville est privée d'eau potable. 25 000 habitants sont concernés. Les consignes sont strictes : l'eau du robinet ne peut même pas servir à se laver les dents ni à nettoyer les légumes. Avec ses six bouteilles d'eau pour tenir la journée, cette retraitée se dit rassurée. "Je bois beaucoup, ça va me permettre de m'hydrater normalement. Sinon, il aurait fallu réduire la consommation", témoigne-t-elle. En cause, la bactérie Escherichia coli.



Des points de distribution d'eau

Des points de distribution d'eau ont également été ouverts pour faire face aux 41 degrés du jour, samedi 18 juin. Un pack est prévu pour chaque famille. "C'est à se demander comment l'utiliser, comment faire. Pour le moment, on se contente de ça", explique une habitante. Pour l'heure, les Castelroussins sont priés de ne pas consommer l'eau du robinet d'ici au lendemain, à 18 heures.