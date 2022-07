C'est l'un des échanges les plus connus du film Camping, tourné dans un établissement qui borde la dune du Pilat (Gironde). "Si vous venez tous les ans, pourquoi vous achetez pas une petite maison ? - Ben parce qu’après, on sera obligé de venir ici tous les ans ! - Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ? - Oui, mais là, si on veut, on peut aller ailleurs ! C’est ça le camping !"

A l'été 2022, les cinq campings du Pilat, dont les "Flots bleus", ont été détruits par l'incendie qui a ravagé 7 000 hectares à La Teste-de-Buch. Comme les habitants des régions touchées par ces destructions, les vacanciers ont observé, aux premières loges, les effets dévastateurs de la chaleur et de la sécheresse sur un lieu qui leur est cher. Et ils seront peut-être contraints, l'année prochaine, d'"aller ailleurs".

Gorges du Verdon à sec, paysages métamorphosés dans le Doubs, risques d'éboulements dans les Alpes liés aux températures élevées, incendie dans les monts d'Arrée et températures excédant les 30°C dans le Finistère… Partout en France hexagonale, le paysage et la nature ont souffert en cette saison estivale des conséquences de la hausse des températures. Vous avez constaté vous-même ces effets pendant vos vacances ? Touriste, saisonnier ou habitué d'un site naturel proche de chez vous, vous avez vu votre coin de paradis se dégrader ? Comment vivez-vous la perte de ces lieux associés à tant de souvenirs ?

Si vous souhaitez nous raconter, vous pouvez remplir notre appel à témoignages. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse éventuellement vous recontacter. Elles resteront bien entendu confidentielles et votre témoignage pourra demeurer anonyme.