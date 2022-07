EN IMAGES. Incendies : la Gironde et ses forêts de pin en proie aux flammes

Au moins 7 300 hectares ont été ravagés à La Teste-de-Buch et à Landiras. Depuis mardi, 10 000 personnes ont été évacuées de campings proches de la dune du Pilat ainsi que du bourg et de la base militaire de Cazaux.

Les images sont impressionnantes. Alors que l'été est bien débuté, les pompiers affrontent, depuis le mardi 12 juillet, deux incendies de forêts en Gironde. Ces derniers ont ravagé au moins 7 650 hectares à La Teste-de-Buch et à Landiras. Plus de 11 000 personnes ont dû être évacuées de campings proches de la dune du Pilat ainsi que du bourg et de la base militaire de Cazaux. Ces feux, qui n'ont pas fait de victime, se sont déclenchés au début de l'épisode de canicule qui touche la France. Le département a été placé en vigilance rouge.