Incendies en Gironde : ce que l'on sait des incendies de Landiras et La Teste-de-Buch

La Gironde fait face à deux incendies, dont l'un est le plus important du département depuis vingt ans. 1 700 hectares brûlés, plus de 6 500 personnes évacuées, près de 600 pompiers engagés... franceinfo fait le point.

Deux incendies sont toujours en cours, mercredi 13 juillet au matin en Gironde, près de Landiras et à La Teste-de-Buch. Depuis qu'ils se sont déclarés, mardi après-midi, plus de 6 500 personnes ont été évacuées, et près de 1 700 hectares de forêt ont été détruits, selon les pompiers et la préfecture de Gironde. En tout, près de 600 soldats du feu sont mobilisés sur ces deux incendies. À ce stade, il n'y a ni blessé, ni habitations touchées, selon le président du département, Jean-Luc Gleyze, qui parle de "dégâts immenses".

Des incendies qui se sont déclarés mardi après-midi et toujours actifs

Le premier feu s'est déclaré mardi vers 15h dans le secteur de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon. Une heure plus tard, c'est dans le sud du département, sur la commune de Landiras (entre Hostens et Langon) que démarrent deux incendies virulents, rapporte France Bleu Gironde.

Selon un bilan provisoire mercredi à la mi-journée, 1 700 hectares ont été réduits en cendres. Les conditions météorologiques sont jugées défavorables (vents tourbillonnants et hausse des températures) et le terrain sableux ralentit la progression des secours, explique la préfecture de la Gironde. Ces conditions ont facilité la progression des flammes. Les deux incendies sont alimentés "par une végétation sèche, notamment les sous-bois. Evidemment, la chaleur n'aide pas", explique la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio. "Et le problème, c'est qu'ils ont lieu en même temps".

A La Teste-de-Buch, ce sont 700 hectares qui sont touchés, a indiqué le maire de la commune, Patrick Davet, sur franceinfo. L'incendie a changé de sens dans la nuit et menaçait mercredi de nouvelles zones, sans que les pompiers aient pu prendre le contrôle des flammes, dans une zone difficile d'accès, prise en étau entre la dune du Pilat et l'étang de Cazeaux. La dune du Pilat est d'ailleurs inacessible jusqu'à nouvel ordre. Le feu pourrait avancer encore plus vite dans l'après-midi de mercredi, indique à la mi-journée le reporter de France Bleu Gironde sur place.

Mais c'est bien à Landiras que l'incendie est pour l'instant le plus important, avec 1 000 hectares détruits. Il s'agit du plus important incendie en Gironde depuis vingt ans. Le feu couve jusqu'à un mètre sous terre à Guillos, indique la reporter de France Bleu Gironde près de Landiras. Le terrain est très difficile pour les pompiers. La préfète de la Gironde, citée par France Bleu après un survol en hélicopère de l'incendie, décrit "un front de feu de 5 km".

Une capture d'écran du site de la Nasa Firms, qui permet de suivre les incendies actifs sur la planète. (FIRMS / NASA)

Plus de 6 500 personnes évacuées

À La Teste-de-Buch, cinq campings ont été évacués préventivement, entre 1h et 5h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. "6 000 personnes ont été évacuées sur le parc des expositions et le centre Leclerc de la commune", a indiqué le commandant Laurent Dellac, des pompiers de la Gironde, à franceinfo. "Le réveil à 4 h du matin a été tonitruant, on avait cinq minutes pour charger nos affaires et prendre la direction de La Teste-de-Buch, pour nous mettre en sécurité sur le parking du parc des expositions", a témoigné William, vacancier dans un camping au pied de la dune du Pilat, au micro de France Bleu Gironde.

Selon le commandant Laurent Dellac, des pompiers de la Gironde, ces 6 000 personnes ne pourront pas retourner dans leurs campings mercredi soir, car "le feu est encore en évolution". Deux aires de camping-cars ont également été évacuées à La Teste-de-Buch. Cela représente 100 véhicules, déplacés sur la ville voisine de Biscarosse, dans les Landes. La D218 a été coupée entre le rond-point de la dune du Pilat et Biscarosse plage.

Dans le secteur de Landiras, au moins 520 habitants ont été évacués, toujours selon la préfecture de Gironde. Ces personnes qui résident dans cinq hameaux des communes de Landiras, Guillos et Origne ont été mises à l'abri à Louchats, où la salle des fêtes a été ouverte, et à La Brède. Les départementales 115 et 125 sont fermées dans le secteur .

Environ 700 pompiers de plusieurs départements mobilisés, 4 Canadair engagés

Environ 700 pompiers sont aux prises avec les flammes, selon la préfecture. En plus des pompiers de la Gironde, mobilisés sur les deux sites, le département bénéficie de renforts venus de Nouvelle-Aquitaine mais aussi de plus loin en France. Des pompiers des Bouches-du-Rhône sont par exemple attendus sur place. "Quatre Canadair sont déployés, ainsi que deux avions Dash, qui interviennent en complément", indique la préfecture. Des renforts nationaux supplémentaires sont attendus dans la matinée, précise-t-elle.

Deux pompiers ont dû être transférés au CHU de Bordeaux après avoir inhalé des fumées, selon les informations de France Bleu. Il n'y a pas d'autres blessés à déplorer.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter qu'il se rendrait sur place mercredi après-midi auprès des sapeurs-pompiers et des élus. "Des milliers d’autres hectares sont encore menacés, nous sommes pleinement mobilisés", assure-t-il sur Twitter.

La piste d'une origine accidentelle pour l'incendie de La Teste-de-Buch

À La Teste-de-Buch, tout est parti "d'un véhicule qui a eu un problème électrique et qui s'est enflammé" sur "une route pas très loin de la dune du Pilat", a précisé le maire de la commune, Patrick Davet, sur France Bleu Gironde. "C'est parti vers la forêt et ça n'a pu être maîtrisé", a-t-il ajouté. À Landiras, l'origine du feu n'est à ce stade pas connue.