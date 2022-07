DIRECT. Vague de chaleur : quelque 3 700 hectares ont été brûlés par les incendies en Gironde

#14_JUILLET Alors que la France cuit et crame à certains endroits, on va pouvoir admirer avions militaires en vol sans raison, chars militaires à Paris sans raison, feux d'artifice qui chaque année tuent la faune fragile et polluent les sols, et notre président se félicitera sans doute de sa remise sur le prix de l'essence et de la réouverture d'une centrale à charbon. Terrassés par la chaleur, on regardera le TDF qui compte plus de voitures, d'hélicoptères, de motos que de vélos... Pourtant, rien n'interdit de faire de notre fête nationale un moment d'espoir, l'amorce d'un changement radical, ce serait historiquement approprié mais non, on reste dans le mortifère, on continue à défendre nos pseudo-privilèges de nation riche. Courage aux jeunes à qui nous volons l'avenir sans même se cacher. Rebellez-vous, c'est ça l'esprit du jour!