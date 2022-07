La Gironde passe en vigilance rouge pour risque de feux de forêt

La préfecture de Gironde a décidé de classer le département en vigilance rouge pour risque de feux de forêt, "au vu des conditions météorologiques". La vigilance rouge (vigilance très élevée, niveau 4 sur une échelle de 5), est active à compter du jeudi 14 juillet et "jusqu'à nouvel ordre", précise la préfecture dans un communiqué.

Par conséquent, les mesures de restriction déjà en vigueur dans les communes à dominante forestière du département sont renforcées : interdiction de la circulation et du stationnement entre 14 heures et 22 heures sur les pistes forestières, chemins ruraux ou encore sentiers, interdiction des activités d'exploitation forestière pour ces mêmes horaires et interdiction également des activités ludiques et sportives, à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètre des plages aménagées.

Cette décision a été prise en concertation avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), Météo France et la fédération girondine de défense des forêts contre les incendies (DFCI).