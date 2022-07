Gironde : au moins 670 hectares de végétation brûlés à Landiras et à la Teste-de-Buch

Feux de forêt en cours à Landiras et à la Teste-de-Buch en #Gironde

➡️ 4 moyens aériens et de nombreux sapeurs-pompiers sont mobilisés avec des renforts des départements voisins.

Plus de 450 hectares brûlés.



➡️ Évitez impérativement les secteurs et soyez prudent pic.twitter.com/VganA1Ppk5