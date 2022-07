DIRECT. Météo : Elisabeth Borne mobilise les ministres en vue de la vague de chaleur

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Il y a ceux qui souffrent de la chaleur chez eux, et ceux (parfois les mêmes) qui rôtissent au travail. Dans cet article, franceinfo vous explique quels sont les droits des salariés quand les températures s'emballent, avec notamment la possibilité d'exercer son droit de retrait en cas de risque pour la santé.







(ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS / AFP)

: Estimons nous heureux, il s'agit là sans aucun doute de l'été le plus frais du reste de notre vie... Moi qui pensait que ça ferait réagir les gouvernements et entraînerait enfin une action réelle contre le réchauffement climatique. Mais bon, comme on est partis pour rallumer nos centrales à charbon cet hiver, je crois qu'en fait je peux toujours rêver.

: Je voudrais dire un truc : quand les maisons ou immeubles sont mal isolés de la chaleur, ce qui est le cas très souvent, tous les petits conseils anti-chaleur nous font juste gagner des demi-degrés... qu'on perd rapidement parce que les murs et les toits restituent la chaleur toute la nuit. On cuit, exactement comme dans un four. C'est une bataille permanente, perdue d'avance... Dur.

: Bonjour. Une astuce pour faire rentrer l'air frais le matin pour ceux qui ne peuvent pas faire de courants d'air. Mettre un ventilateur devant la fenêtre ses pales orientées vers l'intérieur Et l'air frais rentre comme s'il y avait un courant d'air. Ça marche très bien 😅

: J'habite sur la cote bleue, a l'ouest de Marseille. Entre mes chats et le velux casse, impossible d'ouvrir la nuit. Résultat: même aux heures les plus fraiches, le thermomètre a bien du mal à passer sous les 30 degrés. Heureusement que je suis un vrai petit lézard !

: Et pendant ce temps, dans les commentaires, vous continuez à partager vos relevés de thermomètre, vos astuces anti-chaleur et vos avis sur la canicule qui arrive.

: Difficile d'y échapper, y compris en une de vos journaux : les températures caniculaires s'invitent dans notre revue de presse matinale.













: On est des millions à avoir le même thermomètre que Guillaume la nuit désormais. C'est intenable, on souffre, et ça dure de plus en plus. Je viens de passer une nuit horrible, je vais finir l'été complètement épuisée si je ne finis pas dingue de manque de sommeil. Et RIEN dans la loi ne protège les locataires de cette insalubrité. C'est indécent...

: Selon Météo France, "on s'attend a minima à une durée de huit à dix jours" de fortes chaleurs, avec un pic probablement "entre samedi et mardi prochain". De premières vigilances orange canicule pourraient être déclenchées dès demain.

: Matignon fait savoir qu'Elisabeth Borne a demandé à ses ministres "leur pleine mobilisation" pour faire face aux conséquences de la vague de chaleur qui débute en France. "L'ensemble des acteurs sur les territoires doivent être mobilisés", ajoutent les services de la Première ministre.

: Selon les dernières prévisions des températures maximales de Météo France, jusqu’à 40 °C sont désormais attendus dans le Sud-Ouest, à Mont-de-Marsan (Landes). La maximale la moins élevée est attendue à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) avec 27 °C.

: Ce matin, 06h30, dans ma chambre de bonne. A chaque fois, je suis en canicule vu que le thermomètre ne descend pas en dessous de 25 la nuit. Bonne journée ensoleillée !!

: Et bon courage à ceux qui souffrent déjà des températures élevées ce matin, comme @Guillaume avec 29 °C sous les toits de son immeuble... N'hésitez pas, tout au long de la semaine, à nous décrire comment vous traversez cette vague de chaleur.

: Découvrez nos nouveaux services météo mis en jour en temps réel pour connaître l’état du ciel et toutes les prévisions.





: Retour sur le plancher des vaches pour un coup d'œil aux prévisions météo de ce mardi, marquées par un soleil généreux, quelques nuages tout de même, et des températures en hausse, avec des maximales souvent comprises entre 30 et 36° C au cours de l'après-midi. Accédez aux prévisions météo en temps réel grâce à notre nouveau service météo.







Ce matin :







En début d'après-midi :





: Voici les premiers titres de ce mardi 12 juillet :



• C'était l'un des clichés les plus attendus de l'année : la première image prise par le télescope James Webb a été dévoilée aux yeux du monde, cette nuit, dévoilant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.





• Une nouvelle vague de chaleur s'est installée sur la France, illustration du réchauffement climatique qui va causer des étés "de plus en plus chauds", selon Météo France. Des pointes à 39 °C sont attendues dès aujourd'hui dans le sud de l'Hexagone.



• Dans un "appel solennel au civisme de chacune et de chacun", le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a déclaré que "le port du masque dans les lieux bondés ou les transports en commun doit redevenir la norme" face à la 7e vague.



• Après que l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par la gauche, les députés ont entamé, hier soir, l'examen du projet de loi de sécurité sanitaire, destiné à répondre à d'éventuels rebonds épidémiques hors état d'urgence sanitaire.