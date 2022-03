A Rennes, on apprend à construire un four solaire

FTR

Sans consommation d’énergie et sans risque d’incendie, le four solaire a de l’avenir même en Bretagne. La preuve, un atelier participatif a été organisé à Rennes pour apprendre à construire son propre modèle. Il a réuni une dizaine de participants passionnés par l’énergie solaire comme Hugues Aubin, fondateur de l’association "CC Lab". "Ce qui est impressionnant, c’est de savoir qu’avec ce simple objet, même en cas de panne d’électricité, s'il fait assez beau dans une journée, c’est largement suffisant pour cuire à peu près n’importe quoi dans un récipient clos. "

Fabriqués avec des matériaux recyclés

Dans cet atelier, on travaille avec des matériaux recyclés. L'idée : concentrer les rayons du soleil dans une boite hermétique et isolée équipée de panneaux réfléchissant la lumière. " Pour faire le revêtement intérieur et les réflecteurs, on est allé chercher une plaque d’offset chez un imprimeur pour refléter les rayons du soleil vers la cocote." Un four solaire qui ne consomme aucune énergie renouvelable et peut atteindre 180 degrés. Autre avantage, comme il ne dégage pas de fumée vous pouvez l’utiliser sur un balcon.

Quand la relève s'empare des futurs

Cet atelier n'est pas un événement isolé. Il a été confié à l'association Climate change lab dans le cadre du festival "Nos futurs" organisé par Le Monde Campus, Les Champs Libres et la métropole de Rennes. Pendant 6 jours, jusqu'au 27 mars, cet événement entend donner "la parole à la relève" (la jeunesse) sur des sujets climatiques et sociétaux.