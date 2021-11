"C'est une COP qui n'avance pas, de COP en COP on n'en peut plus", dénonce samedi 13 novembre sur franceinfo la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis Clémentin Autain, alors que la grande conférence sur le climat de Glasgow doit s'achever, après que les négociations entre les pays signataires de l'accord de Paris ont été prolongées jusqu'à samedi.

"On entend beaucoup de discours où les chefs d'État se suivent et nous expliquent la main sur le coeur qu'il faut répondre à la crise climatique", décrit-elle, "et après, il y a la mise en pratique et là, il n'y a plus personne". La députée LFI prend l'exemple de l'engagement pris par les pays les plus riches de verser 100 milliards de dollars par an aux pays du sud, pour les aider à lutter contre le dérèglement climatique. On est actuellement "loin du compte, à 79 milliards, essentiellement de prêts, et non pas de dons", que les pays du sud doivent rembourser.

Clémentine Autain appelle à "faire passer le climat avant le commerce, le Giec avant l'OMC", critiquant notamment la France, qui fait "des déclarations" lors des COP "faisant signer" en parallèle "des traités de libre-échange à tour de bras, où tout circule davantage à travers le monde, ce qui a un coût absolument terrible pour notre bilan carbone."