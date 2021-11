COP26 : les négociations se poursuivent à Glasgow

Les négociations battent leur plein à Glasgow, en Écosse dans le cadre de la COP26. "Il faut imaginer 200 pays autour de la table, qui discutent, qui négocient de chaque phrase et parfois même de chaque mot de cette déclaration tant attendue", rapporte le journaliste Matthieu Boisseau, en duplex vendredi 12 novembre.



Plusieurs points de blocages

Il mentionne trois points de blocage majeurs. Le premier porte sur l'engagement, par écrit, à abandonner le financement des projets d'énergies fossiles. Le second concerne "l'aide financière pour les pays vulnérables qui sont déjà frappés au quotidien par les catastrophes de la crise climatique", et enfin le troisième sur "la promesse de renforcer plus rapidement les émissions de CO2". Les discussions se poursuivront au moins durant toute la soirée, ajoute Matthieu Boisseau.