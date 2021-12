Écologie : quatre scénarios pour la neutralité carbone

Les épisodes extrêmes de météo se multiplient sur la planète. Leur point commun ? Le changement climatique. "Pour éviter au maximum de futurs drames, il faut que nous baissions drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, l'agence de transition écologique, a travaillé pendant deux ans, avec plus d'une centaine de chercheurs pour proposer des solutions. Le premier scénario s'appelle le 'génération frugale', il privilégie le local et recommande d'effectuer la moitié de ses trajets à pied ou en vélo. Le second a comme nom 'coopérations territoriales et s'appuie sur l'économie du partage et le développement des villes moyennes", explique Sandrine Feydel, journaliste à France Télévisions.



Quatre solutions pour l'avenir

La troisième solution proposée par l'Ademe propose d'investir dans la croissance verte en développant des technologies de décarbonisation et en rénovant les logements. "Le dernier scénario est un pari sur l'avenir. Il se base sur des technologies qui n'existent pas encore et sur le développement du captage et stockage du CO² pour continuer la consommation de masse et l'augmentation des déplacements", ajoute Sandrine Feydel.