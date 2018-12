VIDEO. Tribune : des militants guyanais s'insurgent contre un projet d'exploitation pétrolière

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"En ce moment même un bateau de la compagnie Total a rejoint les côtes de Guyane pour forer des puits de pétrole." Son objectif : réaliser un puits d'exploitation pétrolière pour évaluer la qualité de roche et la présence d'hydrocarbures. Un projet qui "pourrait menacer le climat, les écosystèmes et la population", s’inquiètent plusieurs militants guyanais. Tous dénoncent un projet contraire aux engagements pris par les États - dont la France - lors de la COP21, qui s'étaient engagés à rester en deçà des 2 degrés de réchauffement. "Pour ça, les scientifiques affirment qu'il faut laisser plus de 80 % des réserves d'énergies fossiles connues dans le sol."

La Guyane menacée par une marée noire

"Si nous n'arrêtons pas d'exploiter les énergies fossiles, le réchauffement climatique atteindra 4°C et la quasi-totalité des communes de nos côtes seront submergées par la montée de l'océan", alertent-ils. "Situées dans une zone de forts courants marins, le risque de marée noire doit être pris au sérieux." Dans ce cas, "l'agriculture, la pêche, ces filières essentielles pour l'économie locale seront directement menacées." Les militants déplorent également que les "forages entraîneront des pollutions chimiques, sonores et un trafic maritime qui viendront perturber les écosystèmes fragiles."

Des alternatives durables

Aujourd'hui, les Guyanais disent stop. "À la place de ces projets, il y a plein d'alternatives durables : énergies renouvelables, agroforesterie et tourisme responsable. […] Nous voulons voir plus loin que le profit immédiat et développer des activités qui auront un impact positif sur le long terme cette fois."