Il n'est pas le bienvenu. Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a été interpellé par des militants de la cause environnementale et des droits humains vendredi 11 novembre à la COP27 de Charm el-Cheikh (Egypte), le sommet international pour lutter contre le changement climatique. La présence de représentants des énergies fossiles à cette conférence est condamnée par des ONG : la consommation de charbon, de pétrole et de gaz est en effet la principale cause du réchauffement de notre climat.

Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre une conférence, le patron du géant pétrolier et gazier français a été interpellé par quelques militants, le contraignant à brièvement s'abriter dans le pavillon de la Guinée, a constaté un journaliste de l'AFP. S'en est suivi un rapide échange tendu avec des militants, qui reprochent à TotalEnergies de mener des projets en Russie et en Afrique de l'Est. "Nous livrons du gaz à l'Europe parce que l'Europe en a besoin", a ajouté Patrick Pouyanné, dont l'entreprise a maintenu sa présence sur son site de gaz naturel liquéfié (GNL) sibérien, Yamal.

"Allez-vous utiliser de l'argent russe taché de sang pour reconstruire l'Ukraine ?", l'a interpellé une militante ukrainienne. "Probablement", a répondu Patrick Pouyanné, manifestement gêné.

#COP27

I just asked @PPouyanne, CEO of @TotalEnergies

if he'll be

"using Russia's blood money to rebuild Ukraine?"

His answer:

"I'll probably."

The fossil fuel industry profits on a cycle of violence & greed & nothing else. We need to cut them down once & for all. pic.twitter.com/9wMvt3TxPc