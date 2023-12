La conférence sur le climat, où se rend le ministre à partir de vendredi, pourrait mentionner pour la première fois le rôle des énergies fossiles dans son accord final et engager ses participants à s'en défaire.

La France veut "une trajectoire et une date de sortie des énergies fossiles", a annoncé Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, mercredi 6 décembre dans l'émission "Planète info" sur franceinfo, alors qu'il se rend vendredi à Dubaï (Émirats arabes unis) où se tient la COP28 jusqu'au 12 décembre.

La conférence sur le climat pourrait mentionner pour la première fois le rôle des énergies fossiles dans son accord final et engager ses participants à s'en défaire, alors que la consommation de pétrole, de charbon et de gaz est en grande partie responsable du réchauffement climatique. "Quand il y a une COP à Dubaï, que le patron d'une compagnie pétrolière est le président de cette COP [Sultan al-Jaber, directeur d'Adnoc, la compagnie pétrolière nationale], les négociations sont d'une autre nature", a jugé le ministre, reconnaissant que "les circonstances, le lieu et la façon dont cette COP est présidée" ne sont pas les meilleurs signaux pour "avoir l'accord le plus ambitieux".

"Nous allons chercher l'accord le plus ambitieux sur la sortie des énergies fossiles, mais on n'attend pas que les autres se mettent d'accord pour planifier notre propre transition écologique, ni en Europe ni en France", a promis Christophe Béchu. Alors que la question de la sortie des énergies fossiles devrait animer cette fin de COP, les 150 Etats participants se sont déjà entendus sur un fonds pour compenser les "pertes et dommages" des pays victimes de désastres climatiques, l'un des enjeux principaux de cette COP28. Ils ont ainsi concrétisé le principal résultat de la COP27 de 2022 en Egypte, au cours de laquelle ce fonds avait été approuvé sur le principe.