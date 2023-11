COP28 : le chef de l'ONU appelle les dirigeants des Etats à briser le "cycle meurtrier" du réchauffement climatique

"Nous sommes piégés dans un cycle meurtrier", a averti, lundi 27 novembre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De retour d'un déplacement en Antarctique, "géant endormi (...) réveillé par le chaos climatique", il a mis en garde les dirigeants du monde qui seront réunis pour la COP28 qui se tient du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Lors de cet événement, "les dirigeants doivent briser ce cycle", a-t-il martelé.

"Ce qui se passe en Antarctique ne reste pas en Antarctique. Nous vivons dans un monde interconnecté", a-t-il ajouté, évoquant les conséquences de la perte de glace de ce continent sur la hausse du niveau de la mer et les dangers pour les villes et communautés côtières partout dans le monde. "La glace réfléchit les rayons du soleil. Quand elle disparaît, l'atmosphère terrestre absorbe plus de chaleur, a poursuivi Antonio Guterres. Cela veut dire plus de réchauffement, donc plus de tempêtes, d'inondations, d'incendies et de sécheresses à travers le globe. Et plus de fonte, ce qui veut dire encore plus de réchauffement."

L'Antarctique a déjà connu une perte de glace accélérée au cours des dernières décennies et les scientifiques estiment que la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental – qui contient suffisamment d'eau pour élever le niveau des océans de plusieurs mètres – pourrait s'approcher d'un "point de bascule" climatique. "Les dirigeants ne doivent pas laisser fondre les espoirs des populations à travers le monde pour une planète durable. Ils doivent faire en sorte que la COP28 compte", a insisté Antonio Guterres, appelant une nouvelle fois à sortir de "l'ère des énergies fossiles" utilisées pour les activités humaines et responsables du réchauffement de la Terre.