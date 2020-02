Dérèglement climatique : la convention citoyenne sur le climat donne la parole aux Français

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Éloïse, 17 ans, est en terminal dans un lycée à Dunkerque (Nord), et depuis quelques mois, elle vient souvent à Paris. Elle a été tirée au sort pour participer à la convention citoyenne sur le climat. "Ça fait quarante ans qu'on inquiète les gens sur le changement climatique, ça fait trente ans que les scientifiques ont trouvé les mesures, maintenant le but, c'est aussi de donner la parole aux citoyens pour dire ce qu'ils pensent être le mieux pour la population française", affirme-t-elle.

Des rencontres avec des experts pour avoir une vision globale de la crise climatique

Au total, ils sont 150. Éloïse est parmi les plus jeunes, et elle est devenue un phénomène. C'est un peu la Greta Thunberg de la convention. "C'est indispensable d'avoir tous les âges, toutes les professions", s'enthousiasme un participant. À chaque session, les citoyens rencontrent des experts, analysent les chiffres pour avoir une vision globale de la crise climatique. L'objectif final est d'aboutir à des propositions très concrètes qui seront ensuite transmises au gouvernement. "Je ne sais pas si ça arrivera à être mis en œuvre, mais on aura fait le travail, on aura répondu à la mission qui nous a été accordée, et c'est le plus important", explique Éloïse. Avec les autres participants tirés au sort, elle remettra ses propositions début avril au gouvernement.