Climat : 45 parlementaires écrivent à Emmanuel Macron pour demander un "grand projet de loi" s'inspirant des propositions de la Convention citoyenne

Les signataires soulignent à la fois le sérieux du travail accompli, le besoin d’être "bousculés dans leur travail parlementaire" et demandent au Président de tenir sa promesse du "sans filtre".

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, Édouard Philippe et à Élisabeth Borne et publiée vendredi 26 juin sur franceinfo, 45 parlementaires (38 députés et sept sénateurs) saluent le travail et l’engagement des 150 Français de la Convention citoyenne et proposent de discuter d'un "grand projet de loi citoyen sur le climat".

"Ce processus démocratique inédit nous bouscule dans nos habitudes de parlementaires, pour le meilleur !", écrivent les parlementaires qui disent reconnaître "la légitimité" de l'assemblée citoyenne. Ils saluent 150 mesures "souvent novatrices et radicales" et "indispensables, car elles tracent un chemin pour une France plus écologique, acceptables par chacun et accessible à tous".

Rééxaminer les mesures déjà débattues

Les signataires pressent ainsi Emmanuel Macron de soumettre les mesures au Parlement. "Nous vous encourageons, Monsieur le Président de la République, dans votre promesse de livrer 'sans filtre' les mesures législatives rédigées afin de les soumettre à l’examen et au débat auprès de la représentation nationale", écrivent les signataires.

Ils ajoutent également qu'ils soutiendront "les mesures de nature budgétaire, dès le projet loi de finance rectificative". Ils appellent enfin à "réexaminer à la lumière du contexte de la crise économique, écologique et sociale", les mesures déjà débattues au Parlement.

Parmi les députés signataires, une majorité de députés La République en Marche, comme Valérie Petit, des députés MoDem, et 12 membres du nouveau groupe parlementaire "Écologie, Démocratie Solidarité", dont les ex-LREM Cédric Villani, Matthieu Orphelin, Paula Forteza ou Aurélien Taché. Côté sénateurs, à noter la présence parmi les signataires de la sénatrice EELV Esther Benbassa.

La liste des signataires

Liste des député.e.s

Baggarry Delphine

Balanant Erwan

Berta Philippe

Chapelier Annie

De Courson Yolaine

De Temmerman Jennifer

De Vaucouleurs Michèle

Dupont Stella

El Guerrab M'jid

Forteza Paula

Gaillot Albane

Haury Yannick

Josso Sandrine

Julien-Laferrière Hubert

Khedher Anissa

Lasserre Florence

Maire Jacques

Mette Sophie

Meynier-Millefert Marjolaine

Nadot Sébastien

Orphelin Matthieu

Pahun Jimmy

Perrot Patrice

Pételle Bénédicte

Petit Valérie

Potier Dominique

Racon-Bouzon Cathy

Rilhac Cécile

Rudigoz Thomas

Sage Maina

Sarles Nathalie

Taché Aurélien

Thillaye Sabine

Tiegna Huguette

Touraine Jean-Louis

Toutut Picard Elisabeth

Vanceunebrock Laurence

Villani Cédric

Liste des sénateur.trice.s

Antiste Maurice

Benbassa Esther

Cabanel Henri

Corbisiez Jean-Pierre

Dantec Ronan

Gontard Guillaume

Labbé Joël