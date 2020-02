Consommation : comment réduire sa facture énergétique ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Du polystyrène contre le froid, au moins 10 cm d'épaisseur. Au total, des ouvriers isolent plus de 50 m2 de sous-sol. De quoi rassurer un jeune père, propriétaire se sa maison depuis deux ans. "Le sol était froid, dans ma chambre et dans celle de mon fils, parce que le dessous de sous-sol n'était pas isolé", explique-t-il. Des travaux qui lui permettront en plus de faire des économies de chauffage. Le chantier ne lui aura coûté au final qu'un euro, grâce à un dispositif : les certificats d'économies d'énergie.

Cumuler les aides

Un système qui oblige les fournisseurs d'électricité ou de gaz par exemple à contribuer financièrement aux travaux de rénovation. Mais il n'est pas toujours facile de se repérer pour les particuliers, dans tous les dispositifs proposés. Alors, comment s'y retrouver ? Pour un spécialiste, il faut se faire bien conseiller pour cumuler les aides. "L'idéal, c'est de venir combiner les aides de certificats d'économies d'énergie, et 'Ma prime rénov'', qui vient de sortir, dont le montant est de 3 000 à 4 000 euros suivant les ressources des ménages", précise Frédéric Utzmann, président du groupe Effy. Mais les associations de consommateurs appellent à la prudence face à la recrudescence des arnaques.

