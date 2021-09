Congrès mondial de la nature : 38 500 espèces sont "menacées", les dragons de Komodo désormais "en danger"

C'est une nouvelle preuve de l'effrondrement de la biodiversité pointé par les scientifiques. Quelque 28% des espèces étudiées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sont "menacées", selon une actualisation de la célèbre "Liste rouge" (en anglais) de la plus grande organisation mondiale de conservation de la nature, rendue publique samedi 4 septembre à Marseille.

Au total, l'UICN a étudié 138 374 espèces, dont 38 543 sont classées dans les différentes catégories menacées de ce baromètre du vivant.

Dragons de Komodo, requins…

Les célèbres dragons de Komodo, dont les conditions de vie sont menacées par le changement climatique, sont désormais classés "en danger". Déjà considéré comme "vulnérable", le plus gros lézard du monde a vu son statut relevé par l'UICN, qui avertit que "la hausse des températures et donc du niveau de la mer devrait réduire [son] habitat d'au moins 30% dans les 45 prochaines années".

Quelque 37% des espèces de requins et raies dans le monde sont aussi menacées, contre 24% en 2014. Parmi les facteurs mettant en jeu la survie de ces espèces figurent la surpêche, la dégradation ou la perte d'habitat (pour 31% d'entre elles) et les conséquences du changement climatique (10%), précise l'UICN.

La Liste rouge de l'UICN, créée en 1964, constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l'une des neuf catégories suivantes : éteinte, éteinte à l'état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérable, quasi menacée, préoccupation mineure, données insuffisantes, non évaluée.