Center Parcs : un projet abandonné après 13 ans de bataille

Le projet devait s'installer sur un plateau boisé en pleine campagne. Le Center Parcs de Roybon, en Isère, ne verra finalement jamais le jour. C'est une victoire pour les opposants après des années de bataille. "C'est une bonne nouvelle pour nous et pour tous ces gens qui se battent aujourd'hui encore contre ces projets de plus en plus gigantesques", se réjouit Stéphane Perron, membre de l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs".

Un espace aquatique et 1000 cottages

Une bulle avec espace aquatique et 1 000 cottages : voilà à quoi devait ressembler le projet une fois terminé. 400 millions d'euros devaient être investis. Devant les nombreux recours judiciaires et l'occupation du site, Pierre et Vacances a préféré arrêter les frais. Dans le village, le sentiment de déception domine. "Cela aurait pu apporter pas mal d'emplois dans la région, et du tourisme", regrette un commerçant interrogé.

