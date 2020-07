Transition écologique, transports, abandon du projet de Center Parcs à Roybon... Le "8h30 franceinfo" de Barbara Pompili

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 9 juillet. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 9 juillet. Transition écologique, projet de Center Parcs à Roybon... Elle répond aux questions de Nicolas Teillard et Jean-François Achilli.

Transition écologique : "On va avoir des moyens"

Barbara Pompili veut "être une ministre de l'action, une ministre des résultats". Et pour y parvenir, "On va avoir des moyens pour enfin pousser l'écologie dans l'économie", assure la nouvelle ministre de la Transition écologique, qui dit avoir eu "de grosses assurances notamment sur le plan de relance".

Barbara Pompili estime que la France, jusque-là, "n'allait pas assez vite" dans la lutte contre le réchauffement climatique. "Cette crise montre que nous sommes dans un système qui est à bout de souffle. Cette prise de conscience n'existait pas quand Nicolas Hulot a parlé il y a deux ans", pense-t-elle.

Center Parcs de Roybon : un projet "de l'ancienne période"

Le groupe Pierre et Vacances abandonne son projet de domaine Center Parcs à Roybon, en Isère. La nouvelle ministre de la Transition écologique, "de longue date opposante à ce projet", se réjouit de cette nouvelle. "C'était un projet de l'ancienne période où on ne s'occupait pas de ce qu'on faisait à la nature", justifie Barbara Pompili.

"Ce qui se passe là montre qu'on est passé à autre chose. On ne peut plus faire des projets comme cela sans associer ceux qui vivent tout près et associer de manière générale les citoyens", insiste Barbara Pompili.

