Carte En 2050, dans quels pays la population aura-t-elle le plus augmenté ?

La Terre compte huit milliards d'habitants depuis mardi 15 novembre, selon l'estimation officielle des Nations unies. L'ONU voit dans "cette croissance sans précédent" le résultat "d'une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine". En comparaison, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur Terre en 1950.

>> Huit milliards d'êtres humains sur Terre : comment sont effectués les calculs ?

Selon l'ONU, cette croissance démographique se concentre dans les pays les plus pauvres. D'ici 2050, plus de la moitié de la croissance de la population viendra de seulement 8 pays. Et toujours selon les projections des Nations Unies, à la fin du siècle, les trois villes les plus peuplées au monde seront africaines : Lagos au Nigeria, Kinshasa en République démocratique du Congo et Dar Es Salaam en Tanzanie.

1 Inde : + 256 millions

Population en 2022 : 1,412 miiliard. Population en 2050 : 1,668 milliard.

Avec déjà 1,4 milliard d'habitants, l'Inde doit devenir le pays le plus peuplé du monde en 2023, passant devant la Chine qui la devance aujourd'hui d'une dizaine de millions de personnes et qui comptera 1,317 milliard d'habitants. Selon l'ONU, dans les prochaines décennies, la population urbaine indienne va exploser, aggravant encore le manque d'infrastructures existant.

2 Nigeria : + 161 millions

2022 : 216 millions. 2050 : 377 millions.

Déjà pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria devrait passer de 216 millions en 2022 à 377 millions en 2050. Aujourd'hui sixième pays le plus peuplé du monde, il passerait à la troisième place selon l'ONU, juste devant les Etats-Unis qui en gagnant 38 millions d'habitants seraient en quatrième position avec 375 millions d'habitants.

3 Pakistan : + 132 millions

2022 : 234 millions. 2050 : 366 millions.

Selon les prévisions de l'ONU, la population du Pakistan doit atteindre 234 millions en 2022 et continuer à augmenter jusqu'à 366 millions en 2050. Le Pakistan resterait le cinquième pays le plus peuplé du monde.

4 RD Congo : + 42 millions

2022 : 97 millions. 2050 : 215 millions.

Le pays compte aujourd'hui un peu moins de 100 millions d'habitants, la population congolaise devrait atteindre 215 millions en 2025 selon les projections de l'ONU, et se retrouver huitième pays le plus peuplé au monde.

5 Ethiopie : + 91 millions

Population en 2022 : 122 millions. Population en 2050 : 213 millions.

Avec une population qui doit passer de 122 millions en 2022 à 213 millions dans moins de trente ans, l'Ethiopie deviendrait en 2050 le 9e pays le plus peuplé au monde.

6 Tanzanie : + 65 millions

2022 : 65 millions. 2050 : 130 millions.

Le pays compte plus de 63 millions d'habitants selon l'ONU. Avec celle de la République démocratique du Congo, la population tanzanienne doit augmenter de 2 à 3% par an entre 2022 et 2050, et dépasser les 150 millions d'ici trente ans. Ce qui la placera à la 14e position mondiale, selon les projections.

7 Egypte : + 49 millions

2022 : 111 millions. 2050 : 160 millions.

La population égyptienne devrait atteindre les 160 millions en 2050, contre 110 millions en 2022. L'Egypte, pays hôte de la COP27, est déjà le troisième pays le plus peuplé d'Afrique. Elle comptera la 11e population mondiale en 2050.

8 Philippines : + 48 millions

2022 : 110 millions. 2050 : 158 millions.

Avec déjà plus de 110 millions d'habitants en 2022, la population de l'archipel devrait s'approcher des 160 millions en 2050, selon les projections de l'ONU. Ce qui en fera la 12e population mondiale, devant le Mexique (144 millions).